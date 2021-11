Gluren bij BV’s: Het ongelukje van Sieg De Doncker, Lotte Van Wezemael toont pittig detail

Van een kleintje met stijl en een stijlvolle blazer met een streepje kant tot een “lompe” levensstijl met een hoofdwonde als resultaat: de afgelopen week zijn bekende Vlamingen druk in de weer geweest met van alles en nog wat. Zij deelden hun belevenissen op Instagram – die we graag even voor je bundelen.

Een badjes en een fleurige zonnebril: dat ze stijl heeft, die Billie-Ray, het dochtertje van Astrid Coppens.

Geen valse wonde als restant van een Halloween-feestje: Sieg De Doncker heeft écht een snee op zijn voorhoofd. Als je goed kijkt … “Lomp zijn doet geen zeer zeggen ze. Ik kan u verzekeren van wel”, schrijft hij erbij. “Je leeft echt op het scherp van de snee”, merkt Rani De Coninck op in de reacties.

Niet dat we per se honger hebben, maar van dit pareltje van Seppe Nobels met rode biet beginnen we toch spontaan te watertanden.

Maurice, de hond van Goedele Liekens, is duidelijk niet blij dat hij naar de dierenarts moest.

Samen in de zetel, ja gezellig … Of zou Remus, het zoontje van Elodie Ouedraogo en Jeroom Snelders, daar anders over denken?

Een blazer en een kanten beha eronder zoals Lotte Van Wezemael lijkt ons een perfecte combinatie voor de feestdagen die eraan komen.

Hoera voor de zus van Nora Gharib, want zij wordt binnenkort zelf ook mama.