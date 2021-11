De kadavers liggen op enkele meters van elkaar in een pas gemaaid maïsveld in de omgeving van de Paresbemdstraat. — © Chris Nelis

GENK

Op een maïsveld in de omgeving van de Paresbemdstraat in Genk zijn vier kadavers van everzwijnen gevonden. De doodsoorzaak van de dieren, die er al verschillende dagen liggen, is erg raadselachtig.