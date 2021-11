ROYALS. Vriendin van prinses Diana wil niet meer meewerken aan ‘The crown’, Máxima steelt de show met ‘gatenjurk’

Onenigheid over de verhaallijnen in The crown, een koninklijk kerstcadeau voor je huisdier, vertederende foto’s uit Monaco en de ‘gatenjurk’ van Maxima: lees en wees mee over het reilen en zeilen in adellijke middens.

Jemima Khan, een goede vriendin van wijlen prinses Diana, wil niet meer meewerken aan het tot stand komen van The crown-afleveringen in het vijfde seizoen. Ze vindt dat het verhaal van de prinses van Wales niet zo respectvol wordt gebracht als ze had gehoopt, zo zegt ze in een reactie aan The Sunday times. In 2019 zei ze toe om Diana’s verhaallijn mee vorm te geven omdat ze het heel belangrijk vond om “haar laatste jaren nauwkeurig weer te geven, zoals in het verleden niet altijd is gebeurd.” Nu trekt ze zich alsnog teleurgesteld terug. Weetje: Khan had een relatie met Peter Morgan, maker van de populaire reeks. De twee gingen eerder dit jaar uit elkaar.

Jemima Khan — © ISOPIX

Op 7 december wordt de Nederlandse kroonprinses Amalia achttien jaar en dat zal bij onze noorderburen uitgebreid worden gevierd met al zeker twee televisiespecials. Zender Avro Tros voorziet op de dag zelf een special met de titel Amalia 18 jaar, een documentaire die in het leven duikt van de oudste dochter van het vorstenpaar. Daarin komt onze landgenoot Edouard Vermeulen van modehuis Natan, kleding waarin Amalia vaak wordt gezien, aan bod. Net5 houdt het op Prinses Amalia: tiener op weg naar de troon. Dat laatste programma wordt al op 6 december uitgezonden en laat mensen die dicht bij de tiener staan aan het woord om een beeld te schetsen van de toekomstige koningin.

Prinses Amalia — © ISOPIX

Het is eindelijk zover: prinses Charlene is na een half jaar terug in Monaco. Volgens de Duitse tabloid Bild stapte de royal afgelopen zondagavond in Durban op een privéjet richting Europa. “De prinses is in goed humeur, en kijkt ernaar uit om naar huis terug te keren”, aldus een woordvoerster toen. De Zuid-Afrikaanse verbleef de afgelopen maanden in haar thuisland, zogezegd om te herstellen van een mysterieuze ingreep. Velen speculeerden echter dat er een haar in de boter zat tussen de prinses en haar echtgenoot, prins Albert. Op foto’s die het paleis deelde, leek alles alvast koek en ei tijdens de comeback.

Hét nieuws in België deze week is je vast niet ontgaan: nieuwbakken prinses Delphine doet mee aan Dancing with the stars, de danswedstrijd met bekende Vlamingen die binnenkort te zien is op Play4. Naar eigen zeggen werd de royal twee jaar geleden al gecontacteerd, maar paste het toen niet. “Toen ze me dit jaar opnieuw vroegen, dacht ik eerst dat ik weer beter respectvol nee moest zeggen. Maar ik besefte gauw dat ik reageerde uit angst voor het onbekende. Voor ik het wist, werd ik geconfronteerd met die angst en zei ik ja.” De Belgische – met beperkte danservaring op trouwfeesten – wil met haar deelname vooral liefdadigheidsorganisatie Make-a-Wish in de kijker zetten en de droom van een jongetje doen uitkomen.

Krijgt de hond elk jaar een cadeautje onder de kerstboom? Dan kan je je viervoeter gelukkig maken met een speeltje, accessoire of kussen uit de collectie van de Queen. Jawel, de Britse koningin Elizabeth II heeft een groot hart voor dieren en een eigen huisdierenlijn. Die is exclusief te koop via de officiële shop van het paleis. Denk onder meer aan ontwerpen met tartanruiten in adellijk groene tinten, roze dekentjes met prints en een halsband van Buckingham Palace. Er zijn ook items te koop voor kattenliefhebbers. Prijzen schommelen tussen 4,95 en 95 pond, omgerekend respectievelijk 5,80 en 111 euro.

De tweede dag van het staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima aan Noorwegen werd afgesloten met een concert van een Nederlandse celliste. Máxima droeg een wel heel gewaagde jurk met ‘cut-outs’ van ontwerper Claes Iversen. De lichtblauwe jurk bevat over de gehele lengte subtiel aangebrachten gaten, die verfijnd zijn met gouden ringen en een gouden gesp op de taille. De achterkant van de jurk heeft een split.