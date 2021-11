50én Maaseik op bezoek in Susteren

De leden werden onthaald met koffie en vlaai en een film over de voormalige abdij en de vele kunstschatten die een van de oudste kerken van Nederland in bezit heeft. “Onze gids vertelde boeiend over het ontstaan van de abdij en de verbintenis met de voormalige abdij van Aldeneik”, vertellen de leden van 50én Maaseik. “In het jaar 1447 werd in schriftelijke bronnen voor het eerst vermeld dat er in Susteren een reliekentoning bestaat. De schatkamer van Susteren is uniek en hier vind je schatten die het verleden van de basiliek van Susteren op prachtige wijze weergeven. De zevenjaarlijkse Heiligdomsvaart zal komend jaar doorgaan van 26 september tot en met 11 september 2022.”

Alle info: www.50enm.be