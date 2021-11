Oostenrijkse kanselier kondigt lockdown voor niet-gevaccineerden aan

Om het fors stijgend aantal infecties met het coronavirus in te dijken, gaat Oostenrijk binnen afzienbare tijd een lockdown voor niet-gevaccineerden invoeren. “We gaan die stap nu echt zetten”, zo bevestigde kanselier Alexander Schallenberg vrijdag in Innsbruck.

“De doelstelling is duidelijk: we willen zondag het licht op groen zetten voor een nationale lockdown van mensen die niet gevaccineerd zijn”, zo verklaarde Schallenberg. Een precieze timing voor de invoering van de lockdown noemde hij nog niet.

Zondag zou ook duidelijk moeten worden hoe streng de maatregel precies zal zijn. Verwacht wordt dat niet-gevaccineerden enkel nog het huis zullen mogen verlaten om in hun dagelijkse behoeften te voorzien, te werken of hulp te zoeken. Er zouden naar verluidt steekproeven gehouden worden.

Sinds afgelopen maandag worden in Oostenrijk krachtens de zogenaamde 2G-regel enkel nog gevaccineerde of genezen coronapatiënten toegelaten in onder meer cafés, restaurants, kappers en evenementen met meer dan 25 personen. Bovendien geldt sinds begin november ook een 3G-regel, die niet-gevaccineerde werknemers verplicht om regelmatig een negatieve test voor te leggen.

Die maatregelen hebben de voorbije dagen tot een sterke toename van het aantal vaccinaties geleid, maar intussen blijft ook het aantal infecties pieken. Vrijdag werden bijna 11.800 besmettingen binnen 24 uur gemeld. “We moeten de schroeven nog wat vaster aandraaien”, concludeerde Schallenberg. Volgens de kanselier kan van gevaccineerden echter niet verlangd worden dat ze opnieuw in lockdown gaan voor medeburgers die geen prik willen.