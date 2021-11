Niet enkel in de zorg houden ze hun hart vast. Ook in andere sectoren. De horeca bijvoorbeeld. Cafés en restaurants kregen het in volle coronacrisis al hard te verduren en doen er alles aan om het besmettingsrisico klein te houden. "Want wij willen niet opnieuw de dupe worden", klinkt het. "De cijfers in Nederland tonen dat de horeca maar voor een fractie van de besmettingen zorgt," zegt Filip Vanheusden van Horeca Vlaanderen.