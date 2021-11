Kevin De Bruyne over het tragische overlijden van Junior Malanda: “Ik maar sturen van onnozelaar, ik zit hier in de shit door u”

Een glad wegdek, een te hoge snelheid en een verraderlijke bocht op een Duitse snelweg. Meer had het noodlot niet nodig om op 10 januari 2015 een abrupt einde te maken aan de veelbelovende carrière en het jonge leven van Junior Malanda.

LEES OOK. Kevin De Bruyne over zware transferepisode, ongewenste gasten in zijn tuin en de Rode Duivels: “We zijn minder dan in 2018”

“Ik werd gebeld door Wolfsburg, met de vraag of ik het nieuws al vernomen had’, stelde Patrick De Koster, gewezen manager van Kevin De Bruyne destijds. “Ik antwoordde van niet en dus vertelde ze me dat Junior overleden was bij een auto-ongeluk. Ik stond perplex en na het gesprek begon mijn telefoon te rinkelen door berichten van vrienden en spelers. Ook De Bruyne belde mij of ik al iets gehoord had. Ik moest hem het nieuws bevestigen. Kevin stond te trillen op zijn benen, wat je ook aan zijn stem hoorde. Junior was dan ook een goede vriend van hem, ze trokken vaak samen op.”

© BELGAIMAGE

Volgens De Bruyne was Malanda op weg naar hem, om dan samen naar de club te rijden voor het vertrek naar een stage in Zuid-Afrika.

“Junior moest naar België omdat hij nog iets wilde afgeven aan zijn moeder, voor die naar Congo zou vertrekken”, aldus de Rode Duivel bij de podcast MIDMID. “Dus ik zei van perfect, kom mij ophalen en dan gaan we samen naar de club. Dus ik was hem voortdurend aan het sturen en ja, natuurlijk hij komt mij niet ophalen. Dus ik stuur van waar ben jij, waar zit jij? Dus uiteindelijk ben ik zelf naar de club gegaan, waar hij ook niet te zien was.”

LEES OOK. De dag dat Kevin De Bruyne een wereldtopper werd: met tranen in de ogen voor overleden vriend

Pas nadien krijgt De Bruyne het tragische nieuws te horen. “Dat was onderweg al gebeurd, maar ik wist van niks. Dus ik maar sturen van onnozelaar, komt mij eens halen want ik zit hier in de shit door u. En dan hoor je dat… We zijn eerst thuis gebleven, maar de dag erna toch vertrokken op stage. Ik kwam heel goed overeen met Junior. Hij was een beetje mijn klein broertje. We waren vaak samen en gingen altijd met twee naar Wolfsburg. Dat was een goeie sjotter hé, en nog zo jong. Ziek… En dan de eerste match na de stage was tegen Bayern. Ik dacht dat we 5-0 gingen verliezen, wij waren echt niet in staat om te spelen. Maar toen die match begon, klik. We winnen uiteindelijk met 4-1 (met dank aan twee goals van de Bruyne én twee van huidige Club-speler Bas Dost, nvdr.).”