OPROEP. Ben jij of ken jij een verpleegkundige met een burn-out?

“Momenteel moeten we zelfs mensen inzetten op intensieve die al een burn-out gehad hebben en van wie we weten dat ze daar opnieuw zullen crashen.” Dat zei Erwin Bormans, directeur van Ziekenhuis Oost-Limburg deze week.

LEES OOK. Ook Limburgse ziekenhuizen schalen verder op: “Nog meer reguliere zorg uitstellen”

Werk jij als verpleger of verpleegster in een ziekenhuis en zit je thuis met een burn-out? Voor een artikel in de krant zoeken we iemand die (anoniem) wilt getuigen over die situatie. Je kan ons contacteren via het onderstaand formulier.