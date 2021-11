Olympische rivale van Nina Derwael slachtoffer van racistische aanval met pepperspray: “Ik liet het gebeuren”

Sunisa Lee is het slachtoffer geworden van een racistische aanval. De olympisch kampioene gymnastiek werd met pepperspray aangevallen tijdens een avondje uit.

De 18-jarige Amerikaanse werd bij ons bekend als dé grote rivale van Nina Derwael. Lee leek de enige die de Truiense van olympisch goud kon houden op de brug met ongelijke leggers, maar strandde uiteindelijk op brons nadat ze de allroundfinale had gewonnen.

© REUTERS

Maar onlangs liep het fout voor Lee. Tijdens een avondje stappen met vriendinnen werd ze uit het niets aangevallen met pepperspray. De Amerikaanse van Aziatische afkomst zat te wachten op een Uber-chauffeur toen passagiers van een voorbijrijdende auto racistische verwijten begonnen te maken. Ze zouden gezegd hebben dat Lee en haar vriendinnen terug moesten “naar waar ze vandaan komen”, waarna de gymnaste pepperspray op haar lichaam kreeg.

“Ik was zo boos”, vertelt Lee aan PopSugar. “Ik kon gewoon niets doen omdat ze meteen zijn weggereden. Ik had hen niets misdaan en door mijn reputatie werd het moeilijk om iets te doen. Ik wilde niks doen waardoor ik in de problemen zou geraken. Ik liet het gewoon gebeuren.”