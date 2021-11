Europese Commissie tikt België op de vingers voor onderbemande vliegvergunningendienst

De autoriteit die vergunningen aflevert voor de bemanning van luchtvaartuigen moet volgens EU-verordeningen over voldoende personeel beschikken om haar taken uit te voeren, en dat personeel moet gekwalificeerd zijn en over de nodige kennis, ervaring en opleiding beschikken.

Maar “het Agentschap van de Europese Unie voor de veiligheid van de luchtvaart heeft bij opeenvolgende inspecties in België van 2018 tot 2021 een ernstig tekort aan dergelijk personeel vastgesteld”, stelt de Europese Commissie. “De situatie heeft rechtstreeks gevolgen voor de veiligheid van het Belgische luchtvaartsysteem.”

België krijgt nu twee maanden de tijd om te reageren.

De problemen bij het DGLV zijn al langer bekend. Minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) heeft een actieplan gelanceerd om het directoraat-generaal te hervormen. “In de zomer is men begonnen met een grondige herziening van de administratie, die binnen twee jaar moet zijn voltooid”, zo staat in zijn recente beleidsnota. Er zullen onder meer 29 mensen (voltijdse equivalenten) worden aangeworven.