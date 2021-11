Inbreker die hulpvaardige buurman doodsloeg nu ook verdacht van verkrachting bejaarde vrouw bij wie hij inbrak

Hij werd er al van verdacht Didier Bada (57) te hebben doodgeslagen toen die zijn overbuurvrouw Georgette (82) te hulp snelde terwijl zij in het holst van de nacht in haar woning in Rémicourt, nabij Luik, werd overvallen. Nu wordt Julien B. ook beschuldigd van verkrachting van de 82-jarige vrouw.

Het drama speelde zich af in de nacht van 2 november. Didier Bada, die zich al jaren ontfermde over zijn bejaarde overbuurvrouw Georgette, ontving via haar elektronisch alarmsysteem een noodsignaal. Hij aarzelde geen ogenblik, stak de rue des Combattants over om Georgette bij te staan. Maar Didier is nooit teruggekomen.

Rolluiken niet opgetrokken

Een verpleegster, die onraad rook omdat de rolluiken bij Georgette de volgende ochtend niet waren opgetrokken, verwittigde de moeder van Didier. Samen ontdekten zij het bloedbad. Georgette lag zwaar toegetakeld in haar slaapkamer, maar leefde nog. Voor Didier kon echter geen hulp meer baten.

In eerste instantie dacht de politie met een fataal afgelopen inbraak te maken te hebben. Iemand had de achterdeur van de woning van Georgette ingebeukt. Maar nog voor zij naar het ziekenhuis gebracht werd, kon de bejaarde vrouw de speurders de ware toedracht van het gebeuren geven, melden onze collega’s van Sudpresse. Georgette was niet alleen overvallen, maar ook verkracht. Door een man, van wie ze een vrij nauwkeurige beschrijving kon geven.

Val met scooter

Deze beschrijving zette de speurders vrij snel op het spoor van Julien B., die enkele straten verder in dezelfde gemeente woonde. De man kon geen overtuigende uitleg geven voor de duidelijk recente verwondingen in het aangezicht. Hij legde uit dat die het gevolg waren van een valpartij met zijn scooter. Maar de tweewieler bleek geen schrammetje te vertonen. Voor de speurders waren die verwondingen wellicht verweerletsels, die Georgette hem tijdens de verkrachting(spoging) had toegediend. De onderzoekers beginnen zelfs te denken dat het Julien B. alleen daarom te doen was toen hij bij Georgette inbrak en hij helemaal niet uit was op geld of waardevolle spullen van het bejaarde slachtoffer.

Toen de dader het huis van Georgette verliet, liet hij de vrouw zieltogend in haar kamer achter. Maar hij stootte op Didier Bada. Hij sloeg de hulpvaardige buurman tot die bewusteloos neerzeeg. Didier Bada overleefde de slagen niet. Julien B. werd dan ook opgepakt op verdenking van doodslag, poging tot doodslag en verkrachting. De Luikse raadkamer heeft zijn aanhoudingsmandaat met een maand verlengd.

Vandaag wordt Didier Bada begraven.