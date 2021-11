Ajax aast op piepjonge Koni De Winter, maar ook bij Juventus zijn ze gek op de Belgische verdediger

Zes jaar geleden zat hij nog bij de Antwerpse amateurclub City Pirates, vandaag mag Koni De Winter zich een trotse Bianconero noemen. De verdediger werd op zijn zestiende door Juventus weg­geplukt bij Zulte Waregem en traint sinds dit seizoen op vaste ­basis mee met de A-kern van de Italiaanse topclub. “Mijn wed­strijden speel ik met de U23 in de Serie C, maar in de week mag ik meetrainen met de eerste ploeg”, zei de jonge Antwerpenaar begin oktober aan onze krant.

LEES OOK. Club Brugge wilde hem, maar 19-jarige Koni De Winter kan zaterdag debuut maken voor Juventus

Deze zomer stond De Winter nog in de belangstelling van Club ­Brugge, dat in hem een mogelijke opvolger zag van Odilon Kossounou. Na een goede voorbereiding, met een doelpunt tegen ­Cesena en invalbeurten tegen ­Barcelona en Monza, trok Juve zijn vraagprijs op van 5 miljoen tot 15 miljoen euro. Om maar te zeggen dat ze in Turijn echt wel geloven in het Antwerpse toptalent.

© BELGAIMAGE

“Betrouwbaar”

Dat laatste werd vrijdag nog maar eens bevestigd door een artikel in La Gazzetta dello Sport. “Allegri houdt van hem en Ajax wil hem: met De Winter heeft Juventus een ster in huis”, titelt de roze sportkrant. “De jonge Belgische verdediger zit al in de schoot van het eerste elftal en Ajax kijkt steeds serieuzer naar De Winter. Van onderhandelingen is momenteel echter nog geen sprake.”

“Maar...”, schrijven de Italianen. “Ajax volgt het pad van De Winter nauwgezet. Allegri heeft de 19-jarige Belg meermaals aan het werk kunnen zien en waardeert hem. Bij de beloften wordt hij uitgespeeld als centrale verdediger, maar De Winter kan ook op de flank uit de voeten. Ajax volgt De Winter, maar die ligt vast tot 2024 en Juventus wil zijn groeiproces niet forceren. Hij is de voorbije maanden sterk gegroeid en laat vaak zien dat hij betrouwbaar en professioneel is.”

Koni De Winter zit dit seizoen aan veertien optredens voor de U23 van Juventus, die momenteel achtste staan in de Serie C. Daarin scoorde hij één keer en pakte hij ook één rode kaart. Tegen Napoli zat hij op de bank bij de A-ploeg.