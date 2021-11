Bescheiden rol voor Tas en Vanhoutte bij start wereldbeker schaatsen in Polen

Op de eerste dag van de wereldbekerwedstrijden schaatsen in de Poolse stad Tomaszow Mazowiecki hebben Sandrine Tas en Stien Vanhoutte vrijdag een bescheiden rol gespeeld. Tas eindigde op de 3.000 meter in de B-groep als 21e (van 32) in 4:21.03.

Daarmee bleef de West-Vlaamse zeven seconden verwijderd van haar beste tijd (4:14.77). Vrijwel geen van de 32 rijdsters kwam in de buurt van persoonlijke toptijden op het relatief trage Poolse ijs. De Japanse Misaki Oshigiri won in 4:07.65.

Tas eindigde in de B-groep op de 500 meter als zestiende in 39.65. Dat was 35 honderdsten van een seconde boven haar besttijd. Stien Vanhoutte, nationaal recordhouder met 39.19, stelde met 40.42 (23e) teleur. Winnares werd de Poolse Andzelika Wojcik in 38.26.

Tas komt in de Arena Lodowa ook uit op de 1.000, de 1500 meter en de massastart. “Ik heb me voor alle afstanden geplaatst”, stelt ze vast. “We gaan het dag per dag bekijken hoe het loopt en hoe mijn lichaam voelt.” Vanhoutte start nog op de 1.000 meter en schaatst mogelijk volgende week de 1.500 meter. “Ik wil me vooral focussen op de 500 en 1.000”, klinkt het.”