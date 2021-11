Vicky bundelt gedichten over Sinterklaas en Kerstmis in kinderboekje

De Limburgse samenwerking werd tot stand gebracht door Uitgeverij Het Punt. “December heeft iets magisch”, vindt auteur Vicky. “Niet alleen voor kinderen, maar ook voor volwassenen. Het is ook een periode die we het liefst samen willen delen. Vandaar het idee om Sinterklaas én Kerstmis chronologisch te combineren in de vorm van rijmende gedichten geschreven voor jong én oud.”

De gedichten gaan zowel over Sinterklaas als Kerstmis en tellen mee af naar die wondermooie tijd. “Hiermee hopen we dat vele jonge lezers hun hartjes kunnen ophalen tijdens de feestdagen”, zegt Vicky. “Een ideaal cadeautje voor de Goedheiligman.”

Het boek is te verkrijgen voor 21 euro via de webshop van Uitgeverij Het Punt of via vicky.lenssen88@outlook.com