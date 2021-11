Terminaal zieke man (55) hardhandig opgepakt omdat hij blote billen toonde aan flitscamera: “Stond op mijn bucketlist”

Een Britse man (55) weet sinds kort dat hij lijdt aan een terminale, neurologische aandoening. Zijn partner stelde voor om een bucketlist te maken met dingen die hij nog wil doen in de korte tijd die hem nog rest. Een van de “kleinere” wensen van Darrell Meekcom was zijn blote poep tonen aan een flitscamera om wraak te nemen op de vele boetes die hij al kreeg. Maar dat item van zijn lijst schrappen, brak hem zuur op toen politieagenten plots op zijn deur klopten.

De Britse man vertelt tegen BBC dat korte tijd nadat hij zijn billen toonde, zes agenten voor de deur stonden bij zijn huis. Ze vroegen of ze binnen mochten komen. Toen Meekcom dat weigerde, werd zijn tuinhek ingetrapt en de agenten gooiden hem op de grond en deden hem handboeien om. Meekcom vertelde de agenten nog dat hij terminaal ziek is en moeite heeft met ademen, zeker met zijn armen op zijn rug. Maar hij kreeg geen gehoor en beweert dat hij een klap op zijn hoofd of nek kreeg, waardoor zijn hoofd begon te duizelen.

Meekcom werd gearresteerd op verdenking van gevaarlijk rijgedrag en exhibitionisme, terwijl zijn vrouw het “angstaanjagende” incident filmde. De zieke man - die lijdt aan de neurologische aandoening Meervoudige Systeem Atrofie - voelde zich onwel en ging onmiddellijk naar het ziekenhuis toen hij op borgtocht werd vrijgelaten. Hij zegt dat het incident heeft gemeld bij Independent Office for Police Conduct, verantwoordelijk voor de behandeling van klachten over de politie.

“Passende maatregelen”

De politie verklaart tegen de BBC dat de agenten op 5 november een melding kregen van “onfatsoenlijke blootstelling”. Als reactie daarop bezochten ze de woning van de man die daarvan verdacht werd, met de bedoeling om met een persoon te praten over het incident. Volgens de politie liep de situatie echter anders waardoor een arrestatie op verdenking van onfatsoenlijk gedrag en gevaarlijk rijgedrag volgde.

“Het incident is destijds beoordeeld, inclusief het bekijken van videomateriaal”, reageert politiecommandant Mark Colquhoun.” Ik ben ervan overtuigd dat de agenten passende maatregelen hebben genomen. Het incident heeft vanaf aankomst bij het huis ongeveer 38 minuten geduurd, waardoor het beduidend langer duurde dan het lijkt op de video.’”

