Beringse deelgemeentes herdenken Wapenstilstand

Er werd niet alleen stilgestaan bij het einde van de Eerste Wereldoorlog, maar alle slachtoffers van oorlogen in het verleden en nu werden herdacht. Ook bij de huidige pandemie, die een stuk van onze vrijheid ontneemt, werd door de burgemeester van Beringen stilgestaan. Enkele leden van de lokale muziekmaatschappijen speelden The Last Post en/of de Brabançonne. In de kerk van Paal werd ook een misviering gehouden.