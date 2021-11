Leopoldsburg

Op 9 november trokken de leden van Neos Leopoldsburg naar Gerheserheide voor een herfstwandeling. “Samen trokken we eropuit in de prachtige bossen, heide en duinen met mooie zandwegen, nu bedekt met een bladerdeken”, klinkt het. “We genoten van deze prachtige natuur bij een stralende zon en geen zuchtje wind. Nadien nog een gezellige babbel, et hapje en drankje in het Buurthuis, na controle van ons Covid Safe Ticket.”