Leesplezier voor leerlingen Don Bosco Helchteren

Zo gingen de leerlingen van 1B deze week op een creatieve manier aan de slag met een boek in de les Nederlands. Samen lazen ze een stuk van het verhaal en het vervolg mochten de leerlingen in groepjes verzinnen, tekenen en presenteren aan de klas. Daarna lazen ze het originele einde van het verhaal. In de klassen 4IW, EE en EM lazen de leerlingen een jeugdboek. Ze staken heel wat van elkaars ervaringen op in de vorm van een ‘speeddate’. De leerlingen van 3TW mochten de laatste Nederlandse les voor de vakantie een boek meenemen en genietend lezen tijdens de les.