500 deelnemers voor de seizoensjoggingen

Na het succes van de vorige drie edities – de Winter-, de Lente- en Zomerjogging – kwam er een vervolg met dit keer vertrek en aankomst aan de Waterburcht in Millen. Tussen 8 en 11 uur kon er gestart worden aan een goed bewegwijzerd parcours van 5, 7,5 of 10 kilometer. De deelnemers waren nu ook weer vol lof naar de organisatoren toe. Een heel mooi initiatief van de gemeentelijke sportdienst dat ook nu weer volledig gratis georganiseerd werd.

In totaal wisten de seizoensjoggingen een 500-tal deelnemers te bekoren. Het opzet is om telkens in een andere gemeente een mooi en aantrekkelijk parcours uit te stippelen. De volgende editie, de winterjogging, zal plaatsvinden op zondag 6 februari met vertrekplaats in Vlijtingen.

(Foto’s: Els Vandenbosch)