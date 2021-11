KWB Lummen zingt weer

Nadat corona het zingen in 2020 belette, ging de activiteit van KWB Lummen dit jaar wel door. Op zaterdag 30 november zongen zo'n 65 aanwezigen mee in het Oosterhof in Lummen.

Het orkest Jaco & The Second Rule gaf de juiste toon aan en op het scherm werd de tekst geprojecteerd. Na twee sessies smaakte de boterham met spek die inbegrepen was. Er was wat minder volk dan normaal, maar het werd toch een fijne avond. “Hopelijk volgend jaar zonder corona en weer op volle sterkte”, klinkt het bij KWB Lummen.