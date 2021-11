Stichting Erfgoed herdenkt oud-strijders Opgrimbie

De Stichting Erfgoed Opgrimbie, Vroeger & Nu heeft in haar werking al tal van initiatieven genomen waarbij de herdenking van de wereldoorlogen centraal staat. Zo zijn de bezoeken aan de Menenpoort in Ieper, het oorlogsmuseum In Flanders Fields of aan de verschillende Britse begraafplaatsen in de westhoek of het Duits en het Pools soldatenkerkhof in Lommel enkele van de opmerkelijke agendapunten in de werking van de Stichting. Na de succesvolle tentoonstelling over Wereldoorlog II is het idee gerijpt om de oud-strijders van Opgrimbie symbolisch te blijven herdenken. Naar aanleiding van de viering van de wapenstilstand op 11 november hebben de bestuursleden van de Stichting dat nu in de praktijk gezet en elk graf van de 35 oud-strijders met een bloem versierd.