Neos Kuringen blijft maandelijks wandelen

Op maandag 8 november was het weer zover: de leden van Neos Kuringen ging sportief stappen, vergezeld van een heerlijk weertje en een massale opkomst. Dit keer trokken ze naar Diepenbeek. “Samen met de Pomperik en Dorpsbeemden vormt het prachtige vijverlandschap van de Dauteweyers in Diepenbeek een belangrijk leefgebied voor dieren en planten”, klinkt het. “Dit landschap maakt nogmaals duidelijk dat je echt niet ver moet gaan om van een prachtig uitzicht te genieten. En als we het dan toch over genieten hebben: een stuk taart en een gezellige babbel zijn dan niet te versmaden.”