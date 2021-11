Eef Jansen van Elcado wint Cristal Award van Unizo Oudsbergen

“Bij Elcado klopte het complete plaatje”, zegt Barbra Dreesen, voorzitter van Unizo Oudsbergen. “Eef combineert een neus voor nieuwe trends met een gezonde portie ondernemerszin en een sterk team dat haar ideeën op de wereld helpt zetten. Elcado is een vaste waarde in Opglabbeek.”

De award werd voor de eerste maal uitgereikt door Unizo Oudsbergen. “Als organisatie van zelfstandige ondernemers willen we het ondernemerschap promoten en tegelijk Oudsbergen in de kijker zetten”, aldus Dreesen. “De award is een erkenning voor Eef van Elcado, maar vooral een boost voor al de ondernemers in de gemeente.”