Wout van Aert verkoopt zijn drie grootste overwinningen als zogenaamde “NFT’s”: “Ze zijn onsterfelijk gemaakt”

Twee van de drie ritzeges van Wout van Aert van dit jaar in de Tour de France, op de Parijse Champs-Elysées en op de Mont Ventoux, en zijn overwinning van vorig jaar in Siena in de Strade Bianche, worden op Momentible via een veiling digitaal als NFT’s te koop aangeboden, zo maakte zijn ploeg Jumbo-Visma vrijdag bekend.