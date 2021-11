Max Verstappen overweegt deelname 24u van Le Mans samen met vader Jos

Momenteel is Max Verstappen honderd procent gefocust op de Formule 1, maar hij geeft aan dat de 24 uur van Le Mans toch een race is die in zijn achterhoofd blijft zitten.

In het verleden heeft de Red Bull-rijder al eens laten uitschijnen dat hij zijn kans wel eens wil wagen in de legendarische uithoudingsrace op het Circuit de la Sarthe. Zijn voorkeur zou dan ook gaan naar een line up samen met zijn vader. “Ja, we praten er wel een beetje over“, zei Verstappen daarover volgens Motorsport.com. ”De hypercar komt er nu aan, maar er zijn nog meer deelnemers nodig om volledig gesetteld te zijn.”

“Ik denk dat het nog een paar jaar nodig heeft om echt een beetje een meer goed beeld te krijgen van wat ik eventueel in Le Mans wil gaan doen”, gaat de Maaseikenaar verder. “Het is iets wat ik in de toekomst zeker zou willen doen. Het zou natuurlijk geweldig zijn als ik dat samen met mijn vader kan doen.”

Jos Verstappen schreef de 24u van Le Mans in 2008 al eens op zijn naam in de LMP2-klasse. Een jaar later stond hij er voor de laatste keer aan de start als rijder voor het fabrieksteam van Aston Martin in de LMP1-klasse en moest hij zich samen met teamgenoten Anthony Davidson en Darren Turner tevredenstellen met een dertiende plaats. (F1journaal.be)