CV De Matteluipers hebben hun mtteluiper van het jaar bekend gemaakt

Op zaterdag 6 november was het opnieuw een knalavond in café Kapelhof. De Matteluipers uit Opitter maakten er de nieuwe matteluipers van het jaar 2021-2022 bekend.

Dit jaar was weer een avond vol verrassingen bij De Matteluipers. Zo traden de jeugdmatteluiper en de matteluiper van 2019-2020-2021 eerst af. Wout II en Dave I hebben door corona twee jaar dienst mogen doen. Dit jaar zijn het moeder en dochter die de scepter zwaaien. Celine I is de jeugdmatteluipster van het jaar, samen met haar adjudanten Wendy en Wout. Later op de avond werd bekend dat mama Marina de matteluipster van het jaar is, samen met haar adjudanten Sylvia en Ilse.

Op zaterdag 11 december organiseert CV De Matteluipers hun Nacht van de Medal in Opitter in het Itterdal