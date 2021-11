Adele openhartig over haar drankgebruik, depressie tijdens haar scheiding en de strijd met glutenintolerantie

Adele vertelt in een interview in Rolling Stone openhartig over haar gevecht tegen angst en depressie. Zo worstelde ze met haar drankgebruik en mentale gezondheid tijdens haar scheiding van Simon Konecki. “Ik zag een tsunami van emoties op me afkomen.”

“Ik kende mezelf niet echt”, zegt ze. “Ik dacht van wel. Ik weet niet hoe het kwam, maar ik vond het gewoon niet leuk wie ik was.”

Adele wilde graag gesetteld en gelukkig zijn, maar ze heeft dat naar eigen zeggen nooit echt gevoeld. “Het maakte me echt verdrietig”, herinnert ze zich. ”Ik was er helemaal kapot van. Ik schaamde me en ik had het gevoel dat ik had gefaald.”

Toen ze haar 31ste verjaardag vierde met vrienden, voelde ze zich weer positief. “Ik herinner me dat ik naar boven ging en in bed stapte. Ik voelde me heel hoopvol. Ik keek uit naar de volgende dag.”

De volgende dag werd ze echter wakker en “zag een tsunami van emoties” op haar afkomen en bleef als gevolg dagenlang in bed om naar The Sopranos te kijken.

“Ik bedacht me dat dit verdomd heftig zou gaan worden,” zegt ze. En dat werd het ook.

Na die ochtend besloot ze 2019 te besteden aan het proberen van nieuwe dingen. Ze ging reizen, startte met wandelen en ging gezonder leven. Ze stopte ongeveer zes maanden met drinken, moe van de constante ‘hangxiety’ (een angstig gevoel bij een kater, red.).

“Alles wat mijn angst kon verzachten, daar stortte ik me halsoverkop in”, legt ze uit. Zo veranderde ze onder andere haar dieet. Ze had ontdekt dat ze allergisch is voor de meeste vormen van gluten en leerde dat depressie een symptoom van glutenintolerantie kan zijn.

Adele raakte zelfs een beetje verslaafd aan de sportschool en ontdekte dat ze sterker was dan ze dacht. “Als ik mijn kracht en mijn lichaam zo kan transformeren, dan kan ik dat zeker ook met mijn emoties, mijn hersenen en mijn innerlijke welzijn”, concludeert ze.