De cijfers zijn weinig bemoedigend. Dat blijkt uit de cijfers van Sciensano, en dat benadrukt viroloog Steven Van Gucht tijdens de persconferentie van het Crisiscentrum. Deze week werden er per dag gemiddeld 201 mensen met Covid-19 opgenomen in het ziekenhuis. Maandag waren dat er 284. Dat is de hoogste waarde in deze golf, en een stijging van 30 procent met de week ervoor. “Volgende week zal dat aantal waarschijnlijk stijgen tussen een 250 à 350 opnames per dag, na dat weekend wordt het aantal dagelijkse opnames geschat op meer dan 500”, waarschuwt Steven Van Gucht.

Het aantal overlijdens blijft momenteel stabiel op een gemiddelde van 22 overlijdens per dag. Woonzorgcentra doen het momenteel beter dan het gemiddelde, met een lichte daling in het aantal overlijdens en ziekenhuisopnames. Van Gucht: “De hoge vaccinatiegraad en de boosterprik bewijzen hier hun nut.”

15.000 besmettingen per dag

Het aantal besmettingen is iets minder gestegen door de herfstvakantie, maar blijft wel toenemen. De stijging van het aantal besmettingen wordt op een stijging van 42 procent, maar omdat er in de zogenaamde “volgweek” een extra verlofdag was (1 november), is die stijging waarschijnlijk te hoog. Als we die maandag uit de vergelijking halen, dan is er een stijging van 20 procent. Dat ligt meer in de lijn met de stijging die er vorige week zat in het aantal besmettingen. Binnen de Europese Unie staan we daarmee op de elfde plaats. De stijging is het meest uitgesproken in Vlaanderen.

De vaccinatiecampagne zorgt dat we de grote stijging in de ziekenhuizen minder extreem voelen dan in eerdere golven, maar de cijfers zijn wel duidelijk, zegt Van Gucht: “Vaccinatie alleen is momenteel onvoldoende om epidemie nog onder controle te krijgen.”

