Klimaatcoalitie en Youth for Climate betogen in Glasgow: “België, je zet ons voor schut”

“België, je zet ons voor schut.” Dat was vrijdagochtend de boodschap van een protestactie van Klimaatcoalitie, een coalitie van meer dan negentig organisaties uit het Belgische maatschappelijke middenveld, en Youth for Climate aan de ingang van de VN-klimaattop COP26 in Glasgow. Vergezeld van gezang, bedekten de actievoerders symbolisch hun gezicht uit schaamte voor het uitblijven van een Belgisch akkoord over de klimaatinspanningen.