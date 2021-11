Kleine Mats (1) moet twee maanden in coma na val in heet bad: “Twee seconden en het kwaad was geschied”

De eenjarige Mats De Smet liep zware brandwonden op nadat hij in een heet bad was gevallen. — © if

Kortemark/Hooglede/Staden/Nieuwpoort

De amper 17 maanden oude Mats De Smet uit Werken bij Kortemark raakte maandag zwaar verbrand na een ongelukje in bad. Het lichaam van de peuter is voor 85 procent verbrand en hij ligt momenteel in coma in het brandwondencentrum in Brussel. “Mats zal wellicht twee maanden lang in kunstmatige coma blijven”, zeggen ouders Birger en Melissa. Er komt nu een grote hulpactie om het gezin te steunen.