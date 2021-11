Einde in mineur? “Voetbalcarrière van Sergio Agüero abrupt voorbij door hartproblemen”

Volgens de Catalaanse radiozender is er een ernstige hartaandoening geconstateerd, waardoor de 33-jarige topspits niet meer zou mogen voetballen. De artsen zouden de aanvaller van Barcelona, dat hem in de zomer transfervrij overnam van Man City, hiervan al op de hoogte hebben gebracht.

Agüero voelde zich onlangs tijdens de wedstrijd tegen Alavés duizelig en ook had hij last van zijn borst, waarna hij zich liet vervangen. In het ziekenhuis werd vervolgens een hartritmestoornis geconstateerd. Iets waar hij als tiener ook al eens last van had gehad. Vervolgens kreeg Agüero nooit last van zijn hart tijdens zijn loopbaan, totdat hij twee weken geleden dus een aritmie had. Dat is een afwijking van het hartritme.

© EPA-EFE

Kort daarna maakte FC Barcelona bekend dat de Argentijn zeker drie maanden niet in actie zou komen, om zich te laten onderzoeken. Nu lijkt het er dus op dat Agüero helemaal niet meer terugkeert op een voetbalveld, al is het bericht van Catalunya Radio nog niet bevestigd.

Sergio Agüero speelde jarenlang aan de zijde van Kevin De Bruyne en Vincent Kompany bij Manchester City. Met de Engelse club won hij onder andere vijf keer de Premier League. De Argentijn scoorde liefst 260 doelpunten voor City en 41 keer in 101 interlands.