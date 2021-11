Emotionele verjaardagswensen voor Thibau Nys (19): “Ik kan niet geloven dat hij ooit mijn kleine jongen was”

Thibau Nys wordt vrijdag 19 jaar oud. Of jong, het is maar hoe u het bekijkt. De Europese kampioen op de weg kreeg mooie verjaardagswensen van papa Sven en mama Isabelle.

“Exact 19 jaar geleden kreeg ik het mooiste cadeau in mijn leven”, aldus veldritlegende Sven Nys op zijn sociale media. “Vandaag is het mijn beste vriend en hebben we de tijd van ons leven. Gelukkige verjaardag en dikke kus. Hou van je.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Isabelle Nys kan nog altijd niet geloven dat haar Thibau intussen al zo groot is. “Ik kan nauwelijks geloven dat de man die ik nu zie als ik naar je kijk ooit mijn kleine jongen was.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Thibau Nys werd afgelopen zomer verrassend Europees beloftekampioen op de weg . Het multitalent op de fiets was net op tijd hersteld van een sleutelbeenbreuk om vorig week een gooi te doen naar de Europese beloftetitel in het veld, maar strandde op plek drie.