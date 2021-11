Spaanse furie Paula Badosa veegt de vloer aan met topreekshoofd op WTA Finals

De Spaanse Paula Badosa (WTA 10) heeft donderdag haar eerste groepswedstrijd gewonnen op de WTA Finals in het Mexicaanse Zapopan, een voorstad van Guadalajara.

Op de eerste speeldag in de Chichen Itza-groep haalde ze het vlot in twee sets van de Wit-Russische Aryna Sabalenka, als nummer twee van de wereld topreekshoofd in Mexico, bij afwezigheid van Ashleigh Barty: 6-4 en 6-0 na 1 uur en 16 minuten.

Voor de 23-jarige Badosa, dit seizoen laureate op Indian Wells, was het al haar zevende zege op rij. Tegen Sabalenka maakte ze indruk door de laatste tien games te winnen.

In de tweede groepswedstrijd zette Maria Sakkari (WTA 6) op haar beurt de Poolse Iga Swiatek (WTA 9) makkelijk opzij: 6-2 en 6-4. Op de tweede speeldag staat Sakkari tegenover Badosa en moet Sabalenka op zoek naar haar eerste zege tegen Swiatek. De top twee van elke groep stoot door naar de halve finales.

