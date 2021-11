Overstekende olifanten leren ongeduldige safarigids een lesje

In het Kruger National Park in Zuid-Afrika heeft een man een machtige groep overstekende olifanten kunnen vastleggen op video. De maker van het filmpje wachtte op veilige afstand om de olifanten rustig te laten oversteken. Een safarigids langs hem had minder geduld, hij probeerde gewoon tussen de dieren door te rijden. Maar de olifanten lieten duidelijk blijken dat niet zo leuk te vinden. Ze wapperden met hun oren en maakten onaangename trompetgeluiden. Vervolgens staken ze gewoon met z’n allen over.