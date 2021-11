Nog eens een ouderwetse vechtpartij in de NBA: reuzen Rudy Gobert en Myles Turner knokken op het parket

De Utah Jazz zijn donderdag in de NBA tegen hun vierde nederlaag van het seizoen aangelopen. In de Vivint Arena in Salt Lake City gingen ze na een bewogen duel met 100-111 onderuit tegen Indiana.

Bij de thuisploeg werden er drie spelers uitgesloten, onder wie Rudy Gobert (2m16) die na een opstootje met Myles Turner (2m11) de kleedkamer mocht opzoeken. Ook die laatste moest daarvoor naar de kant.

Met acht zeges uit twaalf wedstrijden blijft The Jazz wel aardig bovenin meedraaien in de Western Conference, waar LA Clippers naar de vijfde plaats is opgeklommen. Dankzij 27 punten van Paul George haalden ze het met 112-109 van Miami Heat, dat woensdag in dezelfde stad ook al verloor van Lakers. Voor de Clippers was het de zesde keer op rij dat ze Miami Heat wisten te verslaan. Hun laatste nederlaag in een onderlinge confrontatie dateert van december 2018.

Uitslagen:

LA Clippers - Miami 112 - 109

Utah - Indiana 100 - 111

Philadelphia - Toronto 109 - 115

Standen (winstpercentage, wedstrijden, zeges, nederlagen):

EASTERN CONFERENCE

1. Chicago 72,7 11 8 3

2. Washington 72,7 11 8 3

3. Brooklyn 66,7 12 8 4

4. Philadelphia 61,5 13 8 5

5. Cleveland 58,3 12 7 5

6. Miami 58,3 12 7 5

7. New York 58,3 12 7 5

8. Toronto 53,8 13 7 6

9. Milwaukee 50,0 12 6 6

10. Charlotte 46,2 13 6 7

11. Boston 45,5 11 5 6

12. Indiana 38,5 13 5 8

13. Atlanta 33,3 12 4 8

14. Orlando 25,0 12 3 9

15. Detroit 20,0 10 2 8

WESTERN CONFERENCE

1. Golden State 90,9 11 10 1

2. Phoenix 70,0 10 7 3

3. Utah 66,7 12 8 4

4. Denver 63,6 11 7 4

5. LA Clippers 63,6 11 7 4

6. Dallas 63,6 11 7 4

7. LA Lakers 58,3 12 7 5

8. Memphis 54,5 11 6 5

9. Sacramento 41,7 12 5 7

10. Portland 41,7 12 5 7

11. Oklahoma City 40,0 10 4 6

12. San Antonio 36,4 11 4 7

13. Minnesota 30,0 10 3 7

14. Houston 9,1 11 1 10

15. New Orleans 8,3 12 1 11

Programma van vrijdag:

Charlotte - New York

Boston - Milwaukee

Cleveland - Detroit

Houston - Portland

Memphis - Phoenix

New Orleans - Brooklyn

Oklahoma City - Sacramento

San Antonio - Dallas

Denver - Atlanta

Golden State - Chicago

LA Lakers - Minnesota