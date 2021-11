Drie dagen feest en alles live te volgen op tv: Paris Hilton steekt Meghan Markle naar de kroon met huwelijk

Alles is in gereedheid gebracht en de gasten stromen toe: het huwelijksweekend van Paris Hilton en Carter Milliken Reum is gestart. Het feest zal drie dagen duren en alles is live te volgen op tv, waarmee ze zelfs straffer doet dan bij de iconische trouw van Meghan Markle met de Britse prins Harry.

De gastenlijst voor het huwelijk van tv-persoonlijkheid Paris Hilton en Carter Milliken Reum, een ondernemer, is indrukwekkend. Dat bleek donderdag, toen de gasten toestroomden aan het landgoed van 60 miljoen dollar van de overleden opa van Hilton in Beverly Hills. Van Kim Kardashian over steractrices Kyle Richards en Emma Roberts tot zangeres Paula Abdul: allemaal tekenen ze present voor een weekend vol feestelijkheden.

Vrijdag begint het feest echt met een carnavalfeestje op de pier van Santa Monica. Zaterdag wordt een volgens gespecialiseerde media extravagant trouwfeest op poten gezet. Daar zullen ze elkaar het ja-woord geven, nadat Millikeun Reum zijn toekomstige in februari op een privé-eiland ten huwelijk had gevraagd. Hilton was trouwens al viermaal eerder verloofd, maar trouwen deed ze nog nooit. Hopelijk voor hen wordt het vijfde keer, goede keer.

Op Instagram deelde HIlton een uitnodiging voor het trouwfeest met haar 16,6 miljoen volgers. Niet dat ze allemaal hun valies mogen pakken en naar Beverly Hills vliegen: het feestweekend wordt volledig uitgezonden op Peacock TV. Het huwelijk is zo extravagant dat het qua media-aandacht in de buurt komt van de trouw van Meghan Markle met de Britse prins Harry.