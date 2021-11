Op weg naar ‘mini-lockdown’ van wellicht drie weken in Nederland: deze maatregelen liggen op tafel

Een “korte klap”: zo wordt de reeks nieuwe coronamaatregelen genoemd waar wellicht vrijdag groen licht over komt bij onze noorderburen. Een tijdelijke lockdown dus, om het snel groeiende aantal besmettingen - donderdag werd een dagrecord van 16.000 opgetekend - en ziekenhuisopnames naar beneden te krijgen. De ontslagnemende Nederlandse regering heeft daar tot donderdagavond laat over vergaderd, maar eensgezindheid over de duur van die lockdown - wellicht drie weken - en alle maatregelen is er nog niet. Vrijdag volgt verder overleg en volgens Nederlandse media ook een persconferentie van premier Mark Rutte en minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge.

LEES OOK. Betere cijfers dan hier, en toch denkt Nederland aan lockdown: “Daar zijn twee belangrijke redenen voor”

Welke maatregelen tijdens die lockdown van kracht zullen zijn, moet daar beslist worden. Volgens Nederlandse media is wel al over enkele zaken overeenstemming. Zo zullen cafés, restaurants en winkels in die periode al om 19 uur de deuren moeten sluiten, wordt in de horecazitten weer de norm - niet dansen en rondlopen dus - en zullen Nederlanders thuis nog maar maximum vier mensen ontvangen. Ook thuiswerk wordt haast zeker weer verplicht.

De coronapas zal wellicht op meer plaatsen dan nu uitgerold worden. Dat zou onder meer zo zijn voor dierentuinen en pretparken.

Ook de volledige of gedeeltelijke sluiting van enkele sectoren ligt op tafel. Daarbij wordt onder impuls van het Outbreak Management Team (OMT) onder meer gekeken naar theaterzalen en bioscopen, al lijkt de kans volgens onder meer RTL Nieuws klein dat de regering dat advies zal volgen.

De nieuwe lockdown zou zaterdag om 19 uur ingaan. “We kunnen niet langer wachten”, zegt een betrokkene bij het kabinetsbeleid in De telegraaf. “Er moet nu iets gebeuren.”

LEES OOK. Na moeizaam overleg nog geen akkoord binnen Nederlandse regering over strengere coronaregels

Daarnaast komen er ook maatregelen voor de lange termijn. Daar wordt onder meer gedacht aan het verplichten van de coronapas voor niet-essentiële winkels, de werkvloer en het hoger onderwijs. Ook de beperking van de coronapas voor sommige sectoren voor wie gevaccineerd en genezen is, wordt in de steigers gezet. Van dit zogeheten 2G-beleid (gevaccineerd en genezen, nvdr) verwacht het OMT veel effect, aangezien het vooral ongevaccineerde coronapatiënten zijn die de ziekenhuizen belasten. De uitwerking ervan kan nog even duren, want er is een wetswijziging voor nodig.