Overstromingen en verkoop van Ierse activiteiten wogen op KBC in derde kwartaal

Bank-verzekeraar KBC heeft in het derde kwartaal een nettowinst geboekt van 601 miljoen euro. Een jaar eerder was dat 697 miljoen euro. Onder meer de impact van de overstromingen van juli op de verzekeringsactiviteiten en de verkoop van de Ierse activiteiten speelden een rol, zo blijkt vrijdag uit de kwartaalresultaten van KBC. De nettowinst kwam wel hoger uit dan analisten hadden verwacht.

De verkoop van de Ierse activiteiten is nog bezig. KBC wacht nog op groen licht van de toezichthouder en de Ierse mededingingsautoriteiten om de resterende activiteiten te verkopen aan Bank of Ireland. In verband met het verkoopproces was er in het derde kwartaal een eenmalige negatieve impact van 319 miljoen euro.

Wat de overstromingen in juli betreft, die leidden tot voor 100 miljoen euro schadeclaims bij KBC. Na herverzekering gaat het om een nettobedrag van 77 miljoen euro.

De totale opbrengsten in het derde kwartaal bedroegen 1,88 miljard euro, een fractie meer dan een jaar eerder. Ze lagen ook 2 procent hoger dan in het tweede kwartaal, “doordat de hogere nettorente-inkomsten, nettoprovisie-inkomsten en overige netto-inkomsten het lagere resultaat uit schadeverzekeringen (dat negatief werd beïnvloed door de overstromingen in België, nvdr) en de seizoensgebonden lagere dividendinkomsten meer dan compenseerden”, stelt KBC-topman Johan Thijs in een persbericht.

Buffer afgebouwd

De bank-verzekeraar bouwde ook in het derde kwartaal de buffer voor slechte kredieten die was aangelegd voor eventuele afbetalingsproblemen bij klanten door de coronacrisis, verder af, met 260 miljoen euro. Er staan nu nog voor 368 miljoen euro waardeverminderingen in de boeken, tegen 628 miljoen euro na het tweede kwartaal.

KBC keert zoals eerder aangekondigd op 17 november een interimdividend uit van 3 euro per aandeel: 2 euro per aandeel voor het boekjaar 2020 en 1 euro per aandeel als voorschot op het totale dividend voor het boekjaar 2021.