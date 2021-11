Verdubbeling van aantal zedenzaken bij Brussels parket in drie jaar tijd

Het Brusselse parket opende vorig jaar 1.977 nieuwe zedendossiers. In drie jaar tijd gaat het om meer dan een verdubbeling, schrijft L’Echo vrijdag. In 2017 waren er nog 924 nieuwe dossiers, en in 2018 en 2019 twee maal ruim 1.650 nieuwe dossiers.

Die toename heeft onder meer te maken met de bewustwording van de problematiek door #MeToo en de efficiëntie van de Zorgcentra na seksueel geweld (ZSG’s), schrijft de krant. In 2020 kreeg het parket ook een groot aantal dossiers binnen over het bezit van kinderporno.

Vandaag werken drie magistraten, drie juristen en vier administratieve krachten op de zedensectie van het Brusselse parket. In 2018 waren er twee magistraten, en er komt een extra jurist aan. “Dat toont aan dat zedenzaken een prioriteit zijn voor ons”, zegt parketwoordvoerster Sarah Durant.

Er is tijd nodig om zaken af te ronden, zegt Durant. Ze verdedigt ook de methode van het parket. “Het gerecht heeft nood aan bewijzen, biologische sporen, bewakingsbeelden”, zegt Durant. “Zelfs al is dat niet de eerste zorg van een slachtoffer van zulke vreselijke feiten, ze moeten snel klacht indienen bij een van de Zorgcentra, zich niet wassen, hun kleren of de lakens niet wassen. Het is essentieel dat ze bewijsmateriaal bewaren.”