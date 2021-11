Ziekenhuizen “sluiten” bedden door tekort aan zorgpersoneel: “Ze kunnen vele overlijdens niet meer aan”

Zorgverleners vallen uit, waardoor de capaciteit in ziekenhuizen in de praktijk lager is dan in theorie. — © Tom Palmaers

In theorie beschikt België over 2.000 bedden op intensieve zorg, maar anders dan tijdens de vorige coronagolven is dat niet zo in de praktijk. Er is te weinig zorgpersoneel om ze te bemannen. Op intensieve zorg is vandaag 5 procent van de bedden “gesloten”, of: niet beschikbaar om een patiënt op te nemen. Dat schrijft De Standaard. De tendens is eveneens op de gewone afdelingen zichtbaar: ook daar is ­almaar minder capaciteit.