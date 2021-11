Astronauten van SpaceX Crew Dragon aangekomen in ISS

De vierkoppige bemanning van de Crew Dragon van ruimtevaartbedrijf SpaceX is, na meer dan 20 uur onderweg, rond 00.30 uur aangekoppeld aan het internationaal ruimtestation ISS. Dat meldt de NASA.

De bemanningsleden van de Crew Dragon zijn de Amerikaanse gezagvoerder Raja Chari, de Amerikaanse piloot Tom Marshburn, de Amerikaanse missiespecialiste Kayla Barron, en de Duitse missiespecialist Matthias Maurer namens het Europese Ruimtevaartbureau ESA. Marshburn is de zesde mens ter wereld die met drie verschillende ruimtetuigen de ruimte is ingegaan, Maurer de tweede astronaut van ESA die met een Crew Dragon vliegt.

Het viertal zal een half jaar in de spacemeccano wonen en werken. In totaal bevinden zich nu zeven crewleden in het ISS.

Het is de derde operationele vlucht van een Crew Dragon van ruimtevaartbedrijf SpaceX onder een contract met het Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA.

Minder dan 48 uur voor de lancering landde in de Golf van Mexico een andere Crew Dragon met aan boord vier astronauten die een halfjaar in het ISS hadden doorgebracht. Onder hen de Franse ESA-astronaut Tomas Pesquet.