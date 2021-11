Westerse landen in Veiligheidsraad veroordelen Wit-Russische “destabilisatie” grens

Estland, Frankrijk en Ierland hadden een spoedzitting van de Veiligheidsraad gevraagd. Na afloop was er geen unanieme verklaring van de 15 leden, maar enkel een tekst van die drie landen samen met Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Daarin schrijven de zes dat Minsk ook “de buurlanden wil destabiliseren” en “de aandacht wil afleiden van het toenemende aantal schendingen van de mensenrechten in het eigen land”.

Loekasjenko wordt ervan beschuldigd om migranten, vooral afkomstig uit het Midden-Oosten, te helpen om naar de grensregio te reizen. De Poolse autoriteiten weigeren hen toe te laten tot de EU.

Rusland

Rusland wordt in de tekst niet vermeld, hoewel het Rusland van president Vladimir Poetin wel een belangrijke bondgenoot van Loekasjenko is. Nog voor de vergadering van de Veiligheidsraad ontkende Moskou de westerse beschuldiging dat zij met Minsk samenwerken om migranten naar de grens met Polen over te brengen.

LEES OOK. Hoe duizenden mensen de speelbal van een dictator zijn geworden: zolang Poetin over hem waakt, zal hij niet stoppen

De Russische adjunct-ambassadeur bij de VN, Dmitri Poljanski, ziet alvast geen enkele reden waarom Wit-Rusland legaal naar het land gereisde migranten terug zou sturen naar hun thuislanden. “Dat zou een totale schending zijn van de internationale conventies”, klonk het voor de start van de vergadering.

In een telefoongesprek met de Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft Poetin gezegd dat Brussel weer het gesprek moet aangaan met Minsk om deze “ernstige migratiecrisis” aan te pakken. Dat meldt het Kremlin in een persbericht. Berlijn heeft het echter gehad met Loekasjenko, en dringt aan op strengere sancties tegen het regime in Minsk. Die zouden er begin volgende week komen.