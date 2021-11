Duitsland houdt schietoefeningen tegen Liechtenstein, Spanje profiteert van Zweeds puntenverlies

LEES OOK.Zweden, met Ibrahimovic, loopt een blauwtje tegen Georgië, Rusland en Noord-Macedonië halen fors uit

Na het puntenverlies van Zweden bij Georgië eerder op de avond kon Spanje optimaal profiteren en de leiding in groep B overnemen. Daarvoor moest La Roja wel de drie punten pakken in Griekenland. En dat deden ze ook, na een doelpunt van Pablo Sarabia in de 27e minuut. De Spanjaarden hebben zo 1 punt voor op Zweden. Zondag beslissen beide landen in een onderling duel wie eerste eindigt in de groep.

Ierland-Portugal: 0-0

In Dublin stond er alleen voor Portugal nog iets op het spel: de koppositie in groep A. Cristiano Ronaldo en co konden echter de weg naar doel niet vinden, waardoor ze met één extra puntje de eerste plaats nog moeten delen met Servië. Bovendien kon Ronaldo een nieuwe persoonlijke mijlpaal neerzetten. Als hij twee scoorde, zat hij aan 800 goals in zijn carrière. Daar moet de Portugees dus nog even op wachten. Portugal en Servië maken zondag onder elkaar uit wie eerste wordt.

Malta-Kroatië: 1-7

Kroatië had dan weer geen kind aan Malta. Alle acht goals werden door Kroaten gemaakt, want Brozovic klopte zijn eigen doelman bij een 0-2-tussenstand. Terugkomen konden de Maltezers echter niet want Kroatië zette al snel de motor weer aan: 1-7 het eindverdict. De Kroaten komen op twee punten van leider Rusland. Ook zij spelen zondag nog tegen elkaar.

Duitsland-Liechtenstein: 9-0

Die Mannschaft, die met veel afwezigen moest aantreden, kende eveneens geen enkel medelijden met die andere voetbaldwerg Liechtenstein. In Wolfsburg, waar oud-trainer Joachim Löw nog gehuldigd werd voor de aftrap, werd het uiteindelijk 9-0 (!) na onder meer twee goals van zowel Leroy Sané als Thomas Müller.

Na tien minuten moest Liechtenstein al met 10 verder na een gruwelijke fout op Goretzka.

Lukas Nmecha (ex-Anderlecht) maakte z’n debuut in de eerste ploeg van Duitsland en was een aantal keren dicht bij een treffer. Duitsland boekt op deze manier wel een van de grootste zeges in de geschiedenis.

Overige uitslagen:

Slowakije-Slovenië: 2-2

Roemenië-IJsland: 0-0