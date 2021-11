Belgian Cats schieten te laat wakker tegen sterke Bosniërs, bij wie thuisspeelster Jones de show steelt

Wat een valse start van de EK-kwalificatieronde in Sarajevo. Debuterend bondscoach Valéry Demory en zijn Cats incasseerden een pijnlijke nederlaag. Zondag winnen van Duitsland is een must. Van de tien poules zijn de groepswinnaars en slechts de vier beste tweedes geplaatst voor het EK van 2023.

“Ik ben in vorm”, zei Jonquel Jones voor aanvang van de match. De MVP van de voorbije zomer in de WNBA en ploegmaat van Emma Meesseman bij het Russische Ekaterinburg leidde Bosnië met een waanzinnige double-double, 44 punten en 22 rebounds naar de winst. “We speelden te afwachtend. Gelukkig was er nog die remonte”, zei Emma Meesseman.

Het was in de Mirza Delabasic Hall het eerste basketbalevenement met toeschouwers sinds de coronapandemie. In een zaal met een capaciteit van 6.000 zitjes waren er 3.000 toeschouwers in dit testevent toegelaten. De Bosnische fans, met ook een tiental Belgische supporters, zorgden in een vol sigarettenrook hangende sporthal voor een helse sfeer.

De Belgian Cats namen de partij meteen stevig in handen. Kyara Linskens scoorde een 4 op 4 in the paint en kreeg steun van Emma Meesseman: 11-15. Jonquel Jones kwam intussen los, maar Julie Vanloo dropte 3 op 3 bommen in de eerste helft, waardoor de Cats het eerste schuifje afsloten met een 19-20-bonusje.

In het tweede kwart ging het mis voor de Cats. Balverliezen (16 in de eerste helft) gaven Bosnië een vrijgeleide om snel afstand te nemen. Een ontketende Jones was de bezielster van de 10-0-tussenspurt: 36-25. Julie Allemand maakte snelheid, Antonia Delaere scoorde haar eerste puntjes maar Bosnië liep maximaal weg, met ook Matea Tavic, naar 44-27. Gelukkig milderde Julie Vanloo met haar vijfde bom, zonder misser, at the buzzer, naar een 51-39-achterstand halfweg. Jones liet halfweg al duizelingwekkende cijfers (25 punten, 8 rebounds) noteren.

Terugmatch gered

Bosnië domineerde de rebound en de Belgian Cats konden in het derde schuifje geen vuist maken. Jones had na drie kwarts al een veertiger gescoord en met ook Matea Tavic ging het na 65-46 zelfs naar een maximale 74-49-voorsprong.

Maxuella Lisowa debuteerde bij de Belgian Cats met mooie drives en veel inzet, Emma Meesseman dropte twee driepunters en in het slotkwart volgde nog een Belgische remonte: 84-65 en 87-79. Emma Meesseman legde at the buzzer de eindcijfers vast: 87-81. De terugmatch over een jaar was meteen gered.