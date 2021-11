Spring maakt zich klaar voor een terugkeer naar het Sportpaleis: “Zeggen dat we dit voor het geld doen, zou de grootste belediging zijn”

Cara Van der Auwera en Jelle Cleymans staan binnenkort weer op de planken met Spring. “We doen dit omdat we er oprecht goesting in hebben. Omdat de fans van vroeger nog altijd zo enthousiast zijn.” — © DBA

Welke nummers moeten ze volgende maand spelen om de fans het best mogelijke concert te geven? Jelle Cleymans (36) en Cara Van der Auwera (40) breken er momenteel hun hoofd nog over, maar één ding staat al vast: de comeback van Spring op de Studio 100 Rewind Party in het Sportpaleis wordt opnieuw een knallend feestje. “Ik moet maar één woord zingen en de fans nemen het volledig over. Als artiest kan je niet meer wensen.”