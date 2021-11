Voormalige perschef Meghan Markle brengt haar geloofwaardigheid aan het wankelen tijdens rechtszaak

De aanleiding voor haar getuigenis was de publicatie van een brief die Markle aan haar vader schreef in 2018 waarin ze hem vroeg om niet langer te spreken met de Britse tabloids. Delen uit die brief werden door The Mail on Sunday gepubliceerd waarna de royals een klacht indiende tegen de krant voor het schenden van haar privacy. De rechtbank ging akkoord met die klacht en droeg de krant op om excuses te publiceren. Maar The Mail on Sunday ging in beroep. Het is tijdens die zaak in hoger beroep dat Markle voor de rechtbank moest verschijnen.

Maar haar credibiliteit werd daar sterk in het gedrang gebracht. En dat heeft alles te maken met de communicatie met haar voormalige perschef Jason Knauf. Zo zou Markle beweerd hebben dat die brief enkel voor haar vader bedoeld was. Maar toch kreeg haar perschef een kopie te zien. En zou ze ook aan hem gezegd hebben dat ze elk woord afgewogen had omdat ze begreep “dat de brief zou kunnen gelekt worden”. Daarom zou ze ook haar vader aangesproken hebben met ‘daddy’ om op wat sympathie te rekenen moest de inhoud van de brief naar buiten worden gebracht.

Daarnaast gaf Knauf ook verklaringen over de medewerking van Markle aan Finding Freedom, een boek over het getrouwde leven van de twee royals. Harry en Meghan beweerden in het verleden al geregeld niet te hebben meegewerkt aan het boek. Maar perschef Knauf verklaarde dat hij het boek geregeld besprak met de hertogin zelf. De man zei ook dat prins Harry hem zei: “Ik ben helemaal akkoord dat we moeten kunnen zeggen dat we er niks mee te maken hadden”, zei hij in een e-mail. “Maar jij die de juiste context en achtergrond geeft, kan helpen om enkele waarheden naar buiten te krijgen.”

Markle reageerde woensdag dat ze accepteert dat mijnheer Knauf inderdaad informatie verstrekte aan de auteurs van het boek en dat hij dat deed met haar medeweten. Welke info er werd gedeeld, wist de hertogin naar eigen zeggen niet. “Ik had niet het voordeel deze e-mails te zien en ik verontschuldig mij tegenover het hof voor het feit dat ik mij deze uitwisselingen op dat moment niet herinnerde. Ik had absoluut niet de wens of de bedoeling om de verdachte of het hof te misleiden.”