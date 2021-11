Voetbalster PSG, die betrokken zou zijn bij gewelddadige aanval op ploeggenote, weer op vrije voeten

Voetbalster Aminata Diallo is sinds donderdagmiddag weer op vrije voeten. De middenveldster van Paris Saint-Germain werd woensdag opgepakt omdat ze wordt verdacht van betrokkenheid bij een gewelddadige aanval op ploeggenote Kheira Hamraoui op 4 november. Twee gemaskerde mannen sleepten Hamraoui na een feestje uit de auto, waarna ze met een ijzeren staaf op haar benen werd geslagen.

Diallo zat zelf ook in de auto en zou het plan van de aanval op haar ploeggenote hebben bedacht. Een vriend van Diallo, die woensdag ook werd opgepakt, is eveneens weer op vrije voeten. Het onderzoek naar de zaak gaat door. Er zouden vooralsnog geen aanklachten tegen Diallo zijn ingediend.

Hamraoui keerde afgelopen zomer terug bij PSG, nadat ze van 2012 tot 2016 ook al voor de club uitkwam. In mei won ze met FC Barcelona de Champions League. Hamraoui maakte onlangs, na een afwezigheid van 2,5 jaar, ook haar rentree in de Franse nationale ploeg. Toen ze in oktober wegens een blessure niet mee kon doen, riep bondscoach Corinne Deacon als vervangster Diallo op. Diallo kwam niet aan spelen toe.

Paris Saint-Germain sprak zich woensdag al uit. “Paris Saint-Germain werkt samen met de politie van Versailles om de feiten op te helderen. De club houdt de voortgang van de procedure nauwlettend in de gaten en zal onderzoeken welke maatregelen moeten worden genomen.”