Max Verstappen: “Brazilië wordt opnieuw een spannende strijd met Lewis Hamilton”

Tijdens de GP van Mexico slaagde Max Verstappen erin om de race te winnen maar echt veel tijd om na te genieten is er niet. Komend weekend vindt immers al de volgende race plaats in Brazilië.

Verstappen blikt eerst nog even terug op de GP van Mexico alvorens hij vooruitblikt naar de volgende race op het circuit van Interlagos in Brazilië.

“Het was heel lekker om in Mexico te winnen. Als team had het bijna niet beter kunnen verlopen voor ons,” aldus Verstappen volgens zijn officiële website.

“Het was geweldig om Checo naast me op het podium te hebben en dat is wat we willen, we moeten blijven pushen. Ik had echt niet verwacht dat de kwalificatie zo zou verlopen, maar ik heb altijd geweten dat de auto goed zou zijn in de race. We hadden een snelheidsvoordeel en dat kon ik tot het einde van de race volhouden.”

Het circuit van Interlagos verschilt erg van hetAutódromo Hermanos Rodríguez in Mexico. Normaal zou Red Bull volgens Verstappen ook daar echter sterk voor de dag moeten komen.

“Vooruitkijkend op Brazilië is het lastig te voorspellen hoe competitief we zullen zijn,” blikt Verstappen vooruit. ”In 2019 wonnen we de race, maar het was een spannende strijd tot het einde en ik verwacht dit jaar weer iets soortgelijks.”

“Laten we afwachten wat de weersvoorspelling gaat zijn, want dat kan de prestaties behoorlijk beïnvloeden. Dit weekend is er ook een sprintrace. Ik heb de andere keren goed gepresteerd in de sprintrace, maar had dan slechte raceresultaten, dus laten we proberen dat om te draaien.”