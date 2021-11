Premier League laat er geen gras over groeien: acht dagen na WK in Qatar opnieuw voetbal in Engeland

Amper acht dagen na de finale van het WK-voetbal in Qatar volgend jaar zal er al opnieuw gespeeld worden in de Engelse Premier League. De traditionele Boxing Day op 26 december gaat dus gewoon door.

De finale van het WK in Qatar vindt volgend jaar plaats op 18 december. De spelers die het met hun landen ver schoppen en actief zijn in de Premier League worden op 26 december opnieuw op de Engelse voetbalvelden verwacht. Weinig rust voor de spelers in kwestie maar de Premier League houdt zo wel de traditie van Boxing Day in stand. De Engelse hoogste klasse zal dus maar een dikke maand stilliggen, nadat er op 14 november gestopt wordt.

In de Duitse Bundesliga krijgen de spelers wel meer rust, want pas op 20 januari 2023 wordt er daar hervat met de competitie.