Maasmechelen

Hij trad op in China, Mexico, de States en heel Europa. Maar de Maasmechelse bassist Stijn Kuijpers woonde gewoon rustig in bij zijn moeder. Hij was misschien minder beroemd in Limburg, maar zijn new wave knalde wereldwijd uit de boxen. Afgelopen maand moest zijn band Star Industry totaal onverwacht afscheid nemen van hem.